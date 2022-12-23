Активы банковского сектора Азербайджана впервые превысили 45 млрд манатов

На 1 декабря этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 45 490,2 млн манатов.

По состоянию на 1 декабря этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 45 490,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 27,8% больше, чем на 1 декабря прошлого года.

Данный показатель впервые превысил 45 млрд манатов.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 18 468,7 млн манатов активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 22,3%, а доля кредитов в активах упала с 42,4% до 40,6%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 30,5% и достигли 39 970,3 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 32,8% - до 32 860,9 млн манатов. Из них 11 339,9 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 21 521 млн манатов - юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 27,7%, а средства компаний в банках - на 35,7%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 31,4% и составили 222,4 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 11% и составил 5 519,9 млн манатов.