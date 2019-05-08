​Активы банковского сектора Азербайджана вновь сократились

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 апреля составили 29 846,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы увеличились на 6,95% по сравнению с показателем на 1 апреля прошлого года и сократились на 0,35% в месячном сравнении.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 11 231,2 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 17,05%, доля кредитов в активах увеличилась с 34,4% до 37,6%.

За отчетный месяц общие обязательства банков возросли на 6,2% - до 25 533,2 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 11,1%, составив 18 572 млн манатов. Из них 8 253,5 млн манатов пришлось на депозиты физических, 10 318,5 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения возросли на 8,9%, средства компаний - на 12,9%.

Обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 33,65% - до 331,1 млн манатов.

За год общий капитал кредитных организаций увеличился на 11,4%, составив 4 313,7 млн манатов.