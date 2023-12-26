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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 2%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 2% 10:43
Финансы
26 декабря 2023 г. 10:54
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 2%

Активы банковского сектора Азербайджана, по состоянию на 1 декабря 2023 года, составили 46 млрд 172,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,5% больше, чем на 1 декабря прошлого года.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 21 млрд 511,2 млн манатов активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 16,5%, а доля кредитов в активах выросла с 40,6% до 46,6%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 0,5% - до 40 млрд 160,4 млн манатов, а депозитный портфель - на 1,1% - до 33 млрд 225,7 млн манатов. Из них 12 млрд 253,5 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 20 млрд 972,2 млн манатов – депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 8,1%, а средства компаний сократились на 2,6%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 4,4 раза и составили 50,6 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 8,9% и составил 6 млрд 012,1 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani banking sector's assets rise by 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 2 % artıb

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