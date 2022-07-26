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Активы банковского сектора Азербайджана увеличились на 27%

Активы банковского сектора Азербайджана увеличились на 27% По состоянию на 1 июня текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 41 млрд 920,2 млн манатов.
Финансы
26 июля 2022 г. 16:44
Активы банковского сектора Азербайджана увеличились на 27%

По состоянию на 1 июня текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 41 млрд 920,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 26,8% больше, чем на 1 июля прошлого года.

17 103,5 млн манатов активов банков составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 25,2%, а доля кредитов в активах снизилась с 41,3% до 40,8%.

За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 30,3% до 36 774,2 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 35,5% до 29 982,1 млн манатов. Из них 10 378,6 млн манатов - вклады физических лиц, а 19 603,5 млн манатов - вклады юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 25,5%, а средства компаний в банках выросли на 41,5%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились на 24,3% и составили 281 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 6,1% и составил 5 146,0 млн манатов.

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Версия на английском языке Assets of Azerbaijan's banking sector increase by 27%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 27 % artıb

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