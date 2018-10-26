Активы банковского сектора Азербайджана увеличились на 12%

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Активы банковского сектора Азербайджана на 1 октября 2018 года составили 29 201,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы выросли на 11,6% в годовом исчислении.

Выданные клиентам кредиты составили 10 252,9 млн манатов или 35,1% общего объема банковских активов. За год кредитный портфель банков сократился на 0,3%.

За отчетный месяц общие обязательства банков увеличились на 8,4% - до 25 089 млн манатов, депозитный портфель - на 18,8%, составив 18 249,3 млн манатов. Из них 8 114,9 млн манатов пришлось на депозиты физических, 10 134,4 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения повысились на 15,9%, средства компаний - на 21,1%.

Обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 28,3%- до 409,3 млн манатов.

За отчетный месяц общий капитал кредитных организаций увеличился на 36,25%, составив 4 112,8 млн манатов.