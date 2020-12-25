Активы банковского сектора Азербайджана сократились на 3%

Обязательства банков перед ЦБА выросли почти на 84,9% и составили 525,7 млн манатов

На 1 декабря этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 30 473 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 13 105,9 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 1,1%, а доля кредитов в активах выросла с 42,15% до 43%.

За отчетный период обязательства банковского сектора сократились на 2,7% - до 26 081,8 млн манатов, в том числе депозитный портфель на 4,5% - до 19 312,7 млн манатов. Из них 7 797,8 млн манатов - депозиты физических лиц, 11 514,9 млн манатов - депозиты юридических лиц. За 11 месяцев средства населения в банках сократились на 8,9%, а средства компаний - на 1,2%.

Обязательства банков перед ЦБА выросли почти на 84,9% и составили 525,7 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 1,25% и составил 4 661,2 млн манатов.