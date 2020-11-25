Активы банковского сектора Азербайджана сократились на 2%

За последний год кредитный портфель сектора вырос на 4,3%, а доля кредитов в активах выросла с 40,2% до 42,8%

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 ноября этого года составили 30 685,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,2% меньше по сравнению с 1 ноября прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 13 141,6 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 4,3%, а доля кредитов в активах выросла с 40,2% до 42,8%.

За отчетный период обязательства банковского сектора сократились на 2% и составили 26 091,3 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 3,1% - до 19 407,5 млн манатов. Из них 7 760,7 млн манатов - депозиты физических лиц, 11 646,8 млн манатов - юридических лиц. За год средства населения в банках сократились на 10,8%, а средства компаний в банках возросли на 2,7%.

За год обязательства банков перед ЦБА выросли почти в 2,35 раза и составили 375,8 млн манатов.

Балансовый капитал сектора сократился на 3% и составил 4 593,8 млн манатов.