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    ​Активы банковского сектора Азербайджана сократились на 1 млрд. манатов

    С начала года совокупные активы выросли на 15%

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Совокупные активы коммерческих банков Азербайджана на 1 марта 2016 года составили 32 832,8 млн. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с состоянием на 1 февраля объем активов сократился на 943,8 млн. манатов или 2,8%.

    Отметим, что по сравнению с показателем на начало года совокупные банковские активы выросли на 4 286,9 млн. манатов или 15%, в годовом исчислении - на 4 199,8 млн. манатов или 14,7%. 

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