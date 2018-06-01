Активы банковского сектора Азербайджана продолжают сокращаться

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Активы банковского сектора Азербайджана на 1 мая 2018 года составили 27 651,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы сократились на 0,9% по сравнению с показателем на 1 апреля.

Напомним, что в марте активы сектора также сократились на 2,1%.

Выданные клиентам кредиты составили 9 760,8 млн манатов или 35,3% общего объема банковских активов. В апреле кредитный портфель банков расширился на 1,7%.

За отчетный месяц общие обязательства банков сократились на 1,1% - до 23 779,7 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 1,4%, составив 16 958,1 млн манатов. Из них 7 813,5 млн манатов пришлось на депозиты физических, 9 144,6 млн манатов – юридических лиц. В апреле вклады населения увеличились на 3,1%, средства компаний - на 0,1%.

Обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 8,3% - до 457,5 млн манатов.

За отчетный месяц общий капитал кредитных организаций незначительно увеличился, составив 3 871,7 млн манатов.