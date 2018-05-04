Активы банковского сектора Азербайджана приблизились к 28 млрд манатов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Общие активы банковского сектора Азербайджана на 1 апреля этого года составили 27,9 млрд манатов, общие обязательства - 24 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками (ПНФР), балансовый капитал сектора составил 3,9 млрд манатов, вклады населения – 7,6 млрд манатов.

В марте 2018 года активы банковского сектора увеличились на 2,1% или 591 млн манатов, обязательства – на 2,3% или 576 млн манатов, капитал увеличился на 0,4% или 15 млн манатов.

Число филиалов 30 банков составило 511, отделений – 143, АТМ - 2,455.