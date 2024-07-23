Активы банковского сектора Азербайджана превысили 50 млрд манатов

По состоянию на 1 июля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 50 млрд 328,1 млн манатов, что на 11,3% больше, чем на 1 июля прошлого года.

По состоянию на 1 июля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 50 млрд 328,1 млн манатов, что на 11,3% больше, чем на 1 июля прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Выданные клиентам чистые кредиты составили 23 970,7 млн манатов активов банков. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 19,5%, а доля кредитов в активах выросла с 44,4% до 47,6%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 12,2% и достигли 44 086,3 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 9,8% и достиг 35 185 млн манатов. Из них 13 880,3 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 21 304,8 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 11,3%, а средства компаний - на 8,8%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА сократились в 2,3 раза и составили 47,1 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 5,6% и составил 6 241,8 млн манатов.