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Активы банковского сектора Азербайджана превысили 40 млрд манатов

Активы банковского сектора Азербайджана превысили 40 млрд манатов На 1 мая этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 40 149,2 млн. манатов.
Финансы
24 мая 2022 г. 11:19
Активы банковского сектора Азербайджана превысили 40 млрд манатов

На 1 мая этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 40 149,2 млн. манатов.

Это на 22,4% больше по сравнению с показателем на 1 мая прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным, 16 645,9 млн манатов активов банков составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 23,9%, а доля кредитов в активах выросла с 41% до 41,5%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 25,3% - до 35 159,2 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 33,9% - до 28 613,7 млн манатов. Из них 10 340,4 млн манатов - депозиты физических лиц, 18 273,3 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 25,8 %, а компании - на 39%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились на 12,2% и составили 326 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 5,5% - до 4 990,0 млн манатов.

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