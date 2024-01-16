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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 5%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 5% По состоянию на 1 января 2024 года активы банковского сектора Азербайджана составили 49 млрд 178,2 млн манатов.
Финансы
16 января 2024 г. 10:16
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 5%

По состоянию на 1 января 2024 года активы банковского сектора Азербайджана составили 49 млрд 178,2 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 4,5% больше, чем на 1 января 2023 года.

21 млрд 844,6 млн манатов активов банков составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 18,5%, а доля кредитов в активах выросла с 39,2% до 44,4%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 4,1% - до 43 млрд 114,8 млн манатов, депозитный портфель вырос на 2,3% - до 34 млрд 550,7 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 7,85% - до 6 млрд 063,3 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani banking sector's assets rise by 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 5 % artıb

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