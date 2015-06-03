​Активы банков Азербайджана выросли на 33%

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Совокупный объем активов в банковском секторе Азербайджана на 1 мая текущего года составил 29 238,4 млн. манатов, что на 388,1 млн. манатов, или же 1,3% больше аналогичного показателя на 1 апреля.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, общий объем банковских активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7 228,9 млн. манатов, или же 32,8%.

Отметим, что совокупный капитал банковского сектора по состоянию на 1 мая текущего года составил 4 471,7 млн. манатов, что на 31,6 млн. манатов, или же 0,7% больше показателя на 1 апреля текущего года. Объем совокупного капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 866,3 млн. манатов, или же 24%.