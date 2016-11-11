Активы Банка Республика возросли на 17%

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Банк Республика опубликовал финансовые показатели по итогам третьего квартала текущего года.

Как сообщили Report из банка, на 1 октября 2016 года активы банка достигли 913 млн. манат, что на 17% больше аналогичного периода 2015 года.

В отчетный период кредитный портфель банка составляет 251 млн. манат. Доля просроченных кредитов в общем объеме кредитного портфеля по сравнению с показателями 3 квартала прошлого года уменьшилась на 2% и теперь составляет менее 9,3%.

Доходы банка достигли 34 млн. манат, а расходы составили 19 млн. манат. За время отчетного периода были созданы дополнительные резервы по активам на сумму 50 млн. манат.

Депозитный портфель банка по сравнению с первым кварталом текущего года увеличился на 11.4% и составил 229 млн. манат.

Тот факт, что ликвидность банка в два раза превышает общепринятые нормы ликвидности, подтверждает устойчивость и надёжность банка. В сентябре текущего года уставной капитал банка был увеличен на 20 млн. манат. В Банк Республика, который в особенности отличается надежностью карточных продуктов, количество активных карт достигло до 95 тысяч, а оборот по пластиковым картам по сравнению с аналогичным периодом 2015-го года увеличился на 20%.

За 9 месяцев этого года статистика новых клиентов банка увеличилась в 1.54 раз.

Придавая особенную значимость расширению продуктов по электронному банкингу и оптимизации их условий, банк разработал такие услуги, как Интернет отделение, приложение Мобильное отделение, систему денежных переводов "Vektor", зачисления на текущий счет средств с терминалов MilliÖN и eManat.