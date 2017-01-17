Активы "Азметанол" оценены в 800 млн манатов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский метаноловый завод (AzMeCo) пока юридически не находится в собственности SOCAR.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

"В начале января Кабинет министров подписал соответствующее распоряжение о прямой продаже завода небанковской кредитной организацией "Аграркредит" SOCAR без проведения аукциона. Согласно распоряжению, необходимо провести совместную с нефтекомпанией оценку и осуществить сделку. Процесс завершился летом. Однако, согласно требованиям законодательства, после оценки "Аграркредит" должен был обратиться в суд, выкупить активы у "Азметанол", затем продать их на аукционе или осуществить прямую продажу после нового указания. Документ о прямой продаже подписан на днях, таким образом, все юридические вопросы решены", - отметил С.Гасымов.

По его словам, в качестве первоначальной выплаты будут перечислены 416 млн манатов – старый долг ОАО "Азерэнержи" SOCAR: "Наши юристы с этой недели ведут работу с сотрудниками "Аграркредит". Эти средства находятся на счету SOCAR и будут перечислены сразу после сделки. Очередные выплаты будут осуществляться за счет нового долга "Азерэнержи" – невыплаченных в 2015 году средств. Этот вопрос нашел отражение в соответствующем указе Кабмина".

С.Гасымов отметил, что "Азметанол" оценен в 520 млн долларов: "Однако оценка проведена по старому курсу. "Аграркредиту" сделано предложение в манатах, стоимость актива в манатном выражении - 800 млн. Им управляет SOCAR".

Завод в настоящее время продолжает деятельность.