Активы АЖД в 2023 году выросли на 17,3%

16:14

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершило 2023 год с чистым убытком в размере 100,963 млн манатов против чистой прибыли в размере 48,077 млн манатов в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчетобщества, накопленный убыток АЖД в 2023 году вырос на 2,3% - до до 4 млрд 447,572 млн манатов.

Доходы общества за прошлый год распределились следующим образом: грузоперевозки — 482,774 млн манатов (-8,1% по сравнению с 2022 годом); пассажирские перевозки — 9,274 млн манатов (+92,2%); от строительных операций — 34,309 млн манатов (+63,7%); финансовые - 50,826 млн манатов (+2,1 раза), прочие - 76,315 млн манатов (+52,2%).

Расходы АЖД в 2023 году также существенно выросли. В частности, расходы на износ и амортизацию выросли на 29,7%, достигнув 108,34 млн манатов, на выплату по заработной плате - 264,317 млн манатов (+29,5%). Убытки от обесценения задолженностей выросли в 12,5 раза, составив 19,789 млн манатов.

На 1 января 2024 года активы АЖД составили 5 млрд 966,95 млн манатов, что на 17,3% больше по сравнению с показателем годом ранее. Обязательства компании выросли на 5,1%, до 2 млрд 579,531 млн манатов, балансовый капитал - на 28,6%, до 3 млрд 387,419 млн манатов.

Уставный капитал АЖД на 1 января 2024 года оценивается в 906,062 млн манатов.