Активы AzerGold выросли на 12%

ЗАО AzerGold завершило первую половину текущего года с прибылью 21,668 млн манатов

ЗАО AzerGold завершило первую половину текущего года с прибылью 21,668 млн манатов.

Как сообщает Report, доходы AzerGold составили 80,853 млн манатов, расходы - 59,185 млн манатов.

Активы AzerGold на 1 июля этого года составили 266,003 млн долларов США, что на 11,9% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании сократились на 11,9% и достигли 62,507 млн долларов США, а балансовый капитал увеличился на 22% и достиг 266,003 млн долларов США, в том числе уставный капитал увеличился на 67,5% и достиг 62 млн. долларов США.

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Его уставный капитал составляет 62 млн манатов.