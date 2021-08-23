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Активы AzerGold выросли на 12% 

Активы AzerGold выросли на 12%  ЗАО AzerGold завершило первую половину текущего года с прибылью 21,668 млн манатов
Финансы
23 августа 2021 г. 17:59
Активы AzerGold выросли на 12% 

ЗАО AzerGold завершило первую половину текущего года с прибылью 21,668 млн манатов.

Как сообщает Report, доходы AzerGold составили 80,853 млн манатов, расходы - 59,185 млн манатов.

Активы AzerGold на 1 июля этого года составили 266,003 млн долларов США, что на 11,9% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании сократились на 11,9% и достигли 62,507 млн долларов США, а балансовый капитал увеличился на 22% и достиг 266,003 млн долларов США, в том числе уставный капитал увеличился на 67,5% и достиг 62 млн. долларов США.

AzerGold был создан в 2016 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Его уставный капитал составляет 62 млн манатов.

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