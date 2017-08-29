Активы азербайджанского ипотечного фонда выросли на 20%

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ С начала 2017 года активы ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" выросли на 14,04%, в годовом сравнении на 19,51%, составив на 1 июля текущего года 790 412 787 манатов. 74,59% или 589 577 151 маната составили ипотечные кредиты, 7,52% или 59 460 329 манатов пришлись на размещенные в банках депозиты, а 15,25% или 120 508 340 манатов пришлись на долю инвестиций, удерживаемых до срока погашения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский ипотечный фонд.

Общие обязательства фонда с начала года и в годовом сравнении в обоих случаях увеличились на 19,02% до 409 301 836 манатов. Уставный капитал, увеличившись на 6,78%, составил 365 927 110 манатов. На 1 июля текущего года нераспределенная прибыль составила 7 053 987 манатов, что по сравнению с началом года на 7,76% больше, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза меньше.