​Активы банковского сектора Азербайджана возросли на 7%

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 октября этого года составили 31 363,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы увеличились на 7,4% по сравнению с показателем на 1 октября прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 12 383,9 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 20,8%, доля кредитов в активах увеличилась с 35,1% до 39,5%.

За отчетный месяц общие обязательства банков возросли на 6,3% - до 26 674,8 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 9,9%, составив 20 062,6 млн манатов. Из них 8 491,3 млн манатов пришлось на депозиты физических, 11 571,3 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения возросли на 4,6%, средства компаний - на 14,2%.

За год обязательства банков перед ЦБА сократились на 60,7% - до 160,8 млн манатов.

Общий капитал кредитных организаций увеличился на 14%, составив 4 688,5 млн манатов.