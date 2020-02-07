​Активы банковского сектора Азербайджана возросли на 11%

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 января этого года составили 32 722,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы увеличились на 10,9% по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 13 451,2 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 20,65%, доля кредитов в активах увеличилась с 37,8% до 41,1%.

За отчетный месяц общие обязательства банков возросли на 10,65% - до 28 139,8 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 14,8%, составив 21 326,7 млн манатов. Из них 8 508 млн манатов пришлось на депозиты физических, 12 818,7 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения возросли на 2,9%, средства компаний - на 24,3%.

За год обязательства банков перед ЦБА сократились на 15,2% - до 326,1 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 12,55%, составив 4 583 млн манатов.