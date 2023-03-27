Акшин Джахангиров: В азербайджанских банках размещено около 10,1 млрд манатов защищенных вкладов

В Азербайджане доля застрахованных вкладов в общем портфеле вкладов вдвое превышает международное требование относительно безопасности.

В Азербайджане доля застрахованных вкладов в общем портфеле вкладов вдвое превышает международное требование безопасности.

Об этом в интервью Report заявил заместитель исполнительного директора Фонда страхования вкладов Акшин Джахангиров.

"В международной практике идеальным в плане безопасности считается полное страхование 20% общих сбережений физических лиц. В Азербайджане этот показатель составляет 41,2%. В настоящее время в азербайджанских банках размещено около 10,1 млрд манатов защищенных вкладов. Из них 64,5% - вклады, размещенные в манатах, а остальная часть - в иностранной валюте. В полном объеме застрахованы 99,9% защищенных вкладчиков и 47,8% защищенных вкладов", - добавил А.Джахангиров.

Отметим, что понятия защищенный вклад и застрахованный вклад, закрепленные в законе "О страховании вкладов", являются разными понятиями. Размещенный вклад считается защищенным, если верхний предел годовой процентной ставки по вкладу в национальной валюте установлен в размере 12%, а по вкладу в иностранной валюте - 2,5%. Однако застрахованной считается часть депозита в размере до 100 тысяч манатов, вне зависимости от общей суммы депозита. Например, если вкладчик имеет депозит в размере 150 тысяч манатов в банке, депозит считается защищенным, но застрахованы 100 тысяч манатов из этой суммы. То есть в случае наступления страхового случая будет компенсировано 100 тысяч манатов.

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