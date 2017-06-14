АКСА: В Азербайджане могут закрыться еще 25-30 кредитных союзов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Ассоциация кредитных союзов Азербайджана (АКСА) прокомментировала аннулирование Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР) лицензий 19 кредитных союзов в принудительном, а двух – в добровольном порядке.

Председатель правления Джалиль Сулейманов заявил Report, что это решение было ожидаемо: “Закрытые союзы переживали финансовые трудности, в связи с чем не осуществляли нормальную деятельность и не сдавали вовремя отчеты в Палату. Средства на союзы выделялись в основном Государственной службой по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства, Национальным фондом помощи предпринимательству и Фондом социального развития вынужденных переселенцев. Сейчас эти организации не выделяют кредиты всем союзам, что парализовало их деятельность и привело к аннулированию лицензий”.

По его мнению, еще 25-30 кредитных союзов страны могут лишиться лицензий: “Думаю, что на рынке останется примерно 50 кредитных союзов”.

Отметим, что с начала года количество кредитных союзов сократилось на 33 единицы – до 77.