Акрам Гасанов: На ликвидацию Bank Standard ежегодно тратится 3 млн манатов

С начала ликвидации Bank Standard не было продано ничего из его имущества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Кредиторского комитета банка, юрист Акрам Гасанов на сегодняшнем заседании комитета.

По словам Гасанова, Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), будучи ликвидатором банка, тратит 40 тыс. манатов в квартал или 160 тыс. манатов в год на содержание имущества банка.

"В целом, на ликвидацию банка ежегодно расходуется 3 млн манатов. Иногда мне говорят, что они ждут моего ухода с поста председателя комитета, чтобы начать продавать имущество Bank Standard", - сказал он.

Гасанов также озвучил обвинения против ADIF, заявив, что организация является основным препятствием для возврата денег вкладчикам банка: "Вы не сможете получить свои деньги раньше 2021 года".