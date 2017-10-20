Акрам Гасанов: Лицо, принявшее участие в банкротстве Bank Standard, работает советником в ADIF

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Заместитель председателя правления Bank Standard Орхан Хубанов, который участвовал в банкротстве Bank Standard, назначен советником Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF). Это необычная ситуация".

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании председатель Кредиторского комитета, юрист Акрам Гасанов.

Кроме того, он сказал, что в процессе ликвидации банка предпринимаются незаконные действия против кредиторов и дебиторов: "Согласно имеющейся у меня информации, крупных вкладчиков банка вызывают для расспросов, откуда у них столько денег, и требуют отказаться от них. В то же время с должниками банка идут на сепаратистские переговоры. Некоторых из них просят оплатить только основную сумму долга. Например, Шахин Мовсумов, брат исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмара Мовсумова заявил, что должен Bank Standard 70 млн манатов. Однако это основная сумма долга. От него не требуют процентов или штрафов. ADIF должен внести ясность в этот вопрос".