Акрам Гасанов избран председателем Кредиторского комитета Bank Standard

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Известный юрист, директор ООО Antikollektor Акрам Гасанов, избран председателем Кредиторского комитета ликвидируемого ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом сообщил сам А. Гасанов.

По словам юриста, решение было принято на прошедшем вчера втором заседании комитета: “Члены Комитета предложили мою кандидатуру. Один человек воздержался от голосования, все остальные члены, в том числе компании, имеющие крупные претензии к банку, проголосовали за меня”.

Он также сообщил, что очередное заседание комитета состоится в 15:00 24 мая.