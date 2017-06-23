Акрам Гасанов: Банки-клиенты аудиторской компании KPMG разоряются

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане закрыто 11 банков, аудит двух крупнейших из них - Bank Standard и Texnikabank проводила компания KPMG.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard Акрам Гасанов на сегодняшнем заседании.

По его словам, банкротство обоих банков вызывает сомнения по поводу деятельности компании: "К тому же Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) привлек эту компанию к оценке активов Bank Standard. Это неверный шаг. До 2012 года внешним аудитором упомянутых мною банков была аудиторская компания PWC. Затем сотрудник этой компании Вугар Алиев перешел в KPMG и увел своих старых клиентов в эту компанию. Именно благодаря ему в этих банках за последние годы не проводился нормальный аудит. По данному вопросу мы обратились в головной офис KPMG”.

Присутствующие на заседании представители ADIF сообщили, что если какой-либо клиент компании обанкротился, это не значит, что ее услугами нельзя пользоваться: "KPMG входит в большую четверку и ее заключения признаются во всем мире".