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    АКРА прогнозирует рост экономики России

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Экономика России может вырасти на 1,4% в 2019 году, однако темпы роста могут быть и ниже в случае реализации внешних шоков на нефтяном рынке".

    Как сообщает Report, об этом заявила РИА Новости глава АКРА Екатерина Трофимова в кулуарах Гайдаровского форума.

    "Тем не менее, даже с этими негативными предпосылками, по нашим ожиданиям, темпы роста экономики России будут положительными и составят около 1,4% в годовом выражении. Это близко к ее потенциальному росту, который сейчас находится на уровне 1,5%", - продолжила она.

    Минэкономразвития России по итогам 2019 года прогнозирует замедление роста ВВП до 1,3% с 1,8% в 2018 году.

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