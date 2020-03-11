АКРА: финансовая система России приблизилась к состоянию кризиса

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте агентства.

Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, эксперты агентства называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное воздействие на мировую экономику, и спрос на нефть.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль существенно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

При этом на сайте агентства поясняется, что уровень индекса "не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария". По данным АКРА, в начале 2016 года индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей, курс евро поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Торги на Московской бирже во вторник завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Курс доллара к закрытию торгов по данным на 19:05 мск достиг 72,01 рубля, евро - 81,7 рубля (в течение дня они поднимались почти до 73 и 85 рублей). Таким образом, повторения "черного вторника" 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей, не произошло.