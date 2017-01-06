AKİA: Кредитные союзы с аннулированными лицензиями практически не осуществляли деятельность

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Ассоциация кредитных союзов Азербайджана (AKİA) выразила отношение к аннулированию лицензии 12 кредитных союзов Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР). Председатель правления AKİA Джалил Сулейманов прокомментировал Report решение Палаты.

По его словам, часть данных финансовых организаций, хотя и являлись членами AKİA, однако практически не осуществляли деятельность: “Именно поэтому не отчитывались перед ПНФР и не организовывали внешний аудит. Поэтому я нормально отношусь к аннулированию их лицензии и считаю это шагом по урегулированию рынка”.

Дж.Сулейманов не исключает аннулирование лицензий еще ряда кредитных союзов в будущем: “Сейчас в стране насчитывается порядка 100 кредитных союзов. Однако не все из них осуществляют нормальную деятельность. Среди них есть и наши члены. Рано или поздно им придется покинуть рынок”.

Напомним, что решением Совета директоров ПНФР аннулированы лицензии кредитных союзов Arzu, Azəriinvest, Cənub, Ceyhun, Kompass, F.A.S., Həkəri, Kredo-İnvest, Real, Tərəkəmə, Tural и Yardımlı.