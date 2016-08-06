Акционеры Zaminbank забирают свою долю в финансовых структурах

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Акционеры ОАО Zaminbank, который находится в ликвидации, (трое физических лиц) приняли решение забрать свою долю в уставном капитале 2 финансовых структур Азербайджана.

Об этом Report сообщил источник в банке.

Речь идет об ОАО "Страховая компания Başak İnam" и ООО Мillikart. Решение в связи с этим принято на вчерашнем собрании акционеров Zaminbank.

В настоящее время уставный капитал Başak İnam составляет 7 млн. манатов, из них 1,697 млн. манатов обеспечил Zaminbank, то есть банк обладает в страховой компании долей в 24%.

В уставный капитал Millikart ОАО Zaminbank вложило 40 тыс. манатов, что составляет всего 0,8% от уставного фонда процессингового центра.

Напомним, что лицензию Zaminbank аннулировала Палата надзора за финансовыми рынками 21 июля этого года. В настоящее время идет процесс принудительной ликвидации банка под контролем Азербайджанского фонда страхования вкладов.