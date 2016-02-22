​Акционеры Parabank проведут собрание

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 7 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Parabank. Собрание будет организовано в актовом зале головного офиса банка по адресу г.Баку, Насиминский район, ул. С.Вургуна, 60.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в повестку собрания включены вопросы объединения банков, внесения изменений в устав банка, избрания нового состава Наблюдательного совета, правления, аудиторского комитета Parabank.