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    ​Акционеры Parabank проведут собрание

    В повестку собрания включен вопрос консолидации банков

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 7 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Parabank. Собрание будет организовано в актовом зале головного офиса банка по адресу г.Баку, Насиминский район, ул. С.Вургуна, 60.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, в повестку собрания включены вопросы объединения банков, внесения изменений в устав банка, избрания нового состава Наблюдательного совета, правления, аудиторского комитета Parabank. 

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