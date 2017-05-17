Акционеры Nikoil Bank соберутся в Монте-Карло

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Очередное общее собрание акционеров ОАО Nikoil Bank состоится 30 июня 2017 года в 10:00 в Монте-Карло (Монако).

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в повестку дня включено утверждение годового финансового отчета, подтвержденного внешним аудитором и рекомендованного Аудиторским комитетом банка, утверждение положения об общем собрании акционеров, распределение прибыли и выплата дивидендов и пр.

Материалы по вопросам о повестке дня собрания будут отправлены на электронные адреса.