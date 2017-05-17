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    Акционеры Nikoil Bank соберутся в Монте-Карло

    В повестку дня включено утверждение годового финансового отчета, утверждение положения об общем собрании акционеров и пр.

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Очередное общее собрание акционеров ОАО Nikoil Bank состоится 30 июня 2017 года в 10:00 в Монте-Карло (Монако).

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, в повестку дня включено утверждение годового финансового отчета, подтвержденного внешним аудитором и рекомендованного Аудиторским комитетом банка, утверждение положения об общем собрании акционеров, распределение прибыли и выплата дивидендов и пр.

    Материалы по вопросам о повестке дня собрания будут отправлены на электронные адреса.

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