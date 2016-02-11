​Акционеры Demirbank отказались от консолидации с AGBank

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Процесс консолидации ОАО Demirbank и ОАО AGBank не состоится.

Как сообщает Report со ссылкой на Demirbank, после подписания в прошлом месяце первоначального протокола намерений в связи с консолидацией руководство Demirbank провело активные обсуждения в этом направлении, изучило вероятное воздействие консолидации на оба банка и, в целом, на банковский сектор.

Наблюдательный совет ОАО Demirbank оценил консолидацию с точки зрения интересов акционеров, вкладчиков, зарубежных кредиторов и принял решение о нецелесообразности консолидации.