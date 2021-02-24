Акционеры Apple переизбрали совет директоров

Глава Apple Тим Кук сообщил о том, что компания планирует повысить дивиденды

Акционеры Apple на ежегодном собрании проголосовали за переизбрание членов совета директоров, включая главу компании Тима Кука.

Ка передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

"Во вторник акционеры Apple проголосовали за переизбрание совета директоров компании и одобрение оплаты труда руководителей в 2020 году, включая генерального директора компании Тима Кука", — говорится в сообщении канала.

В совет директоров Apple, помимо Тима Кука, входят бывший финансовый директор и президент Boeing Джеймс Белл (James Bell), бывший вице-президент США Альберт Гор-младший, президент и генеральный директор Grameen America Андреа Юнг (Andrea Jung), президент и генеральный директор College Futures Foundation Моника Лозано (Monica Lozano), бывший председатель совета директоров и глава Northrop Grumman Рональд Шугар (Ronald Sugar), соосновательница и директор BlackRock Сьюзан Вагнер (Susan Wagner). Председателем совета директоров Apple является бывший генеральный директор Genentech Артур Левинсон (Arthur Levinson).

Отмечается, что акционеры Apple также проголосовали против предложения о снижении зарплаты руководящего состава по сравнению со средней зарплатой сотрудников, против которого выступала компания. Голосование носило рекомендательный характер.

Глава Apple Тим Кук также сообщил о том, что компания планирует повысить дивиденды. По его словам, за последние четыре квартала дивиденды составили более 14 миллиардов долларов США. За последние два квартала компания выплатила дивиденды в размере 20,5 цента за акцию.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.