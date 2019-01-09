Акционер Xalq Bank ликвидирован

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ ООО Amal Invest Group, которая контролирует 16,15% акций Xalq Bank, объявило о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, кредиторы могут предъявить требования в течение 2 месяцев по адресу г. Баку, Насиминский район, пр. Нефтчиляр, 153.

Следует отметить, что ООО PASHA Holding также зарегистрировано по этому адресу.