Акции японских компаний продолжают рекордный рост

Индекс Nikkei с пятницы вырос до 29,505, что является самым высоким уровнем с августа 1990 года

Акции японских компаний продолжают расти третий день подряд на фоне сильной отчетности компаний, что позволило индексам Nikkei и Topix побить 30-летние максимумы. Индекс Nikkei с пятницы вырос на 2,36% и достиг отметки 29,505, что является самым высоким уровнем с августа 1990 года. Индекс Topix вырос на 2,4% до отметки 1,925, и это самый высокий показатель с июня 1991 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Токийской фондовой биржи. Совокупная рыночная стоимость компаний, котирующихся на этой бирже, взлетела до рекордных 6,75 трлн долларов США. В числе самых активно растущих — акции Kobe Steel, которые с пятницы подорожали на 21%, Nippon Steel — на 11,2%, Softbank — на 10%.

«На фоне распространения вакцин и снижения ежедневного числа заражений COVID-19 растут надежды на нормализацию ситуации в экономике,— считает директор по инвестициям в Японии в Credit Suisse Private Banking Соитиро Мацумото.— Более положительные, чем ожидалось, показатели компаний в данной ситуации тоже поднимают настроение. Многие американские компании отчитались о хороших результатах, и то же самое делают японские компании, особенно те, которые зависят от спроса из-за рубежа».