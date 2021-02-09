О нас
Report Georgia
Аудио новости

Акции японских компаний продолжают рекордный рост

Акции японских компаний продолжают рекордный рост Индекс Nikkei с пятницы вырос до 29,505, что является самым высоким уровнем с августа 1990 года
Финансы
9 февраля 2021 г. 17:36
Акции японских компаний продолжают рекордный рост

Акции японских компаний продолжают расти третий день подряд на фоне сильной отчетности компаний, что позволило индексам Nikkei и Topix побить 30-летние максимумы. Индекс Nikkei с пятницы вырос на 2,36% и достиг отметки 29,505, что является самым высоким уровнем с августа 1990 года. Индекс Topix вырос на 2,4% до отметки 1,925, и это самый высокий показатель с июня 1991 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Токийской фондовой биржи. Совокупная рыночная стоимость компаний, котирующихся на этой бирже, взлетела до рекордных 6,75 трлн долларов США. В числе самых активно растущих — акции Kobe Steel, которые с пятницы подорожали на 21%, Nippon Steel — на 11,2%, Softbank — на 10%.

«На фоне распространения вакцин и снижения ежедневного числа заражений COVID-19 растут надежды на нормализацию ситуации в экономике,— считает директор по инвестициям в Японии в Credit Suisse Private Banking Соитиро Мацумото.— Более положительные, чем ожидалось, показатели компаний в данной ситуации тоже поднимают настроение. Многие американские компании отчитались о хороших результатах, и то же самое делают японские компании, особенно те, которые зависят от спроса из-за рубежа».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi