Акции японских автопроизводителей упали до 13% из-за обвала котировок

Акции японских автопроизводителей упали на 9-13% на фоне обвала котировок в Токио.

Акции японских автопроизводителей упали на 9-13% на фоне обвала котировок в Токио.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Отметим, что японский фондовый индекс Nikkei, включающий акции 225 крупнейших компаний страны (среди них Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic Nintendo), потерял 10% на данных о росте безработицы в США.

Отыгрывая американскую статистику, упали и другие ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng Index, южнокорейский KOSPI, австралийский S&P/ASX 200.