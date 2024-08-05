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Акции японских автопроизводителей упали до 13% из-за обвала котировок

Акции японских автопроизводителей упали до 13% из-за обвала котировок Акции японских автопроизводителей упали на 9-13% на фоне обвала котировок в Токио.
Финансы
5 августа 2024 г. 09:40
Акции японских автопроизводителей упали до 13% из-за обвала котировок

Акции японских автопроизводителей упали на 9-13% на фоне обвала котировок в Токио.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Отметим, что японский фондовый индекс Nikkei, включающий акции 225 крупнейших компаний страны (среди них Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic Nintendo), потерял 10% на данных о росте безработицы в США.

Отыгрывая американскую статистику, упали и другие ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng Index, южнокорейский KOSPI, австралийский S&P/ASX 200.

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