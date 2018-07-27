Акции Twitter упали на 16%

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Акции американской социальной сети Twitter упали на 16% до $36 за бумагу в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Снижение стоимости акций произошло после публикации данных о потере 1 млн пользователей во II квартале 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за этот период число активной аудитории в месяц составляло 335 млн против 336 млн пользователей по итогам первых трех месяцев 2018 года.

Несмотря на показатели биржи, три квартала подряд Twitter фиксировала прибыль, и до сегодняшнего дня акции компании выросли в 2018 году на 79%. Так, выручка Twitter во II квартале составила $711 млн, а чистая прибыль — $116 млн.