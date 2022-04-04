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Акции Twitter повысились на 28% после заявления Илона Маска

Акции Twitter повысились на 28% после заявления Илона Маска Акции Twitter повысились на предварительных торгах на 28% после того, как основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам США о владении 9,2% акций соцсети.
Финансы
4 апреля 2022 г. 15:00
Акции Twitter повысились на 28% после заявления Илона Маска

Акции Twitter повысились на предварительных торгах на 28% после того, как основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам США о владении 9,2% акций соцсети.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Комиссии.

Маск владеет 73,5 млн акций Twitter, что составляет 9,2% от всего пакета акций.

Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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Версия на английском языке Musk takes 9.2% stake in Twitter, its shares up 28%

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