Акции Twitter повысились на 28% после заявления Илона Маска

Акции Twitter повысились на предварительных торгах на 28% после того, как основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам США о владении 9,2% акций соцсети.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Комиссии.
Маск владеет 73,5 млн акций Twitter, что составляет 9,2% от всего пакета акций.
Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.