Акции Twitter повысились на 28% после заявления Илона Маска

Акции Twitter повысились на предварительных торгах на 28% после того, как основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам США о владении 9,2% акций соцсети.

Акции Twitter повысились на предварительных торгах на 28% после того, как основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам США о владении 9,2% акций соцсети.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Комиссии.

Маск владеет 73,5 млн акций Twitter, что составляет 9,2% от всего пакета акций.

Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.