Акции Tesla рухнули на 5% на фоне шуток о банкротстве

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Акции производителя электромобилей Tesla рухнули на 5,13% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 2 апреля.

Как передает Report, за день акции подешевели на $13,65 — до $252,48 за бумагу.

1 апреля владелец Tesla — Илон Маск — заявил о банкротстве компании. По мнению аналитиков газеты Financial Times, шутка Маска не нашла понимания у инвесторов.