 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Акции Tesla рухнули на 5% на фоне шуток о банкротстве

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Акции производителя электромобилей Tesla рухнули на 5,13% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 2 апреля.

    Как передает Report, за день акции подешевели на $13,65 — до $252,48 за бумагу.

    1 апреля владелец Tesla — Илон Маск — заявил о банкротстве компании. По мнению аналитиков газеты Financial Times, шутка Маска не нашла понимания у инвесторов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi