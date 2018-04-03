Акции Tesla рухнули на 5% на фоне шуток о банкротстве

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Акции производителя электромобилей Tesla рухнули на 5,13% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 2 апреля.
Как передает Report, за день акции подешевели на $13,65 — до $252,48 за бумагу.
1 апреля владелец Tesla — Илон Маск — заявил о банкротстве компании. По мнению аналитиков газеты Financial Times, шутка Маска не нашла понимания у инвесторов.
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