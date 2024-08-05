Акции технологических корпораций США рухнули на открытии торгов в Европе

Котировки акций ведущих технологических компаний США на германской бирже Tradegate рухнули на открытии торгов на 10-17%.

Котировки акций ведущих технологических компаний США на германской бирже Tradegate рухнули на открытии торгов на 10-17%.

Как передает Report, лидером падения стала Nvidia, потерявшая 17% от уровня закрытия торгов пятницы, 2 августа.

На 9-10% обвалились котировки Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Alphabet и Tesla.

На открытии торгов снизились и ведущие европейские индексы. Stoxx 50 потерял более 3%, Deutsche Boerse - 2,9%, CAC 40 - 2,7%.

Кроме того, индекс Стамбульской биржи упал на 6,72% после открытия на фоне снижения инфляции в июле, торги были приостановлены.

По итогам торгов 5 августа обвалились фондовые индексы на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский TOPIX упал на 10,6%, что стало максимальным падением с 1987 года. Индекс Nikkei закрылся снижением на 13,4%. Тайваньская биржа Taiex рухнула на 8,4%, корейский индекс Kospi - на 8%.

Массовая распродажа акций на фондовых рынках началась еще в пятницу. Ее спровоцировало решение ЦБ Японии повысить ключевую ставку с 0-0,1% до 0,25%. И это второе повышение с начала года. Таким образом разрыв между ставками в Японии и США сократился, а иена по отношению к доллару укрепилась - такой рост курса может негативно сказаться на прибыли японских компаний-экспортеров, которые в последнее время выигрывали от слабой иены.