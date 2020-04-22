Акции Snap подорожали из-за резкого роста пользователей Snapchat

Котировки компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, взлетели на 20% после публикации удачной квартальной отчетности.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", за первые три месяца текущего года количество ежедневных активных пользователей выросло на 20% по сравнению с прошлым годом — до 229 млн человек.

Рост числа пользователей связан с карантином, введенным во многих странах из-за пандемии коронавируса. Люди стали проводить почти все время дома, а общение со знакомыми стало доступно только через соцсети и мессенджеры. В итоге за первый квартал к Snapchat присоединились 11 млн новых пользователей. Кроме того, компания отчиталась о росте выручки на 44% по сравнению с прошлым годом — до 462,5 млн долларов США. При этом больше половины дохода — от рекламы. Компания не приводит точных цифр по рекламным доходам, лишь отмечая, что за год они выросли вдвое.

От режима самоизоляции выигрывают и сервисы развлечений. Так, сегодня свою квартальную отчетность представил и Netflix, число пользователей которого за первый квартал выросло на 15,8 млн человек. Сейчас стриминговым сервисом пользуются уже более 182 млн человек, выручка компании за эти три месяца составила 5,77 млрд долларов США. Чистая прибыль сервиса выросла более чем в два раза — с 344 тысяч до 709 тысяч долларов США.

В мире почти 2,6 млн подтвержденных случаев COVID-19, 178 тысяч человек умерли, 687 тысяч выздоровели. В большинстве стран мира введен режим самоизоляции.