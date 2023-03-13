Акции швейцарского Credit Suisse обрушились на фоне краха американского Silicon Valley

Ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.

Ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи SIX Swiss Exchange.

13 марта акции группы опускалась до 2,1 швейцарского франка за штуку - минимальных за всю историю существования кредитной организации. Падение акций банка происходит на фоне рекордных убытков и массового оттока клиентов.

На прошлой неделе зампредседателя совета директоров и главный инвестиционный директор инвестиционной Harris Associates Дэвид Херро заявил, что компания избавилась от 10% своей доли в Credit Suisse. Harris была крупнейшим и старейшим акционером швейцарского банка.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB).