О нас

Акции швейцарского Credit Suisse обрушились на фоне краха американского Silicon Valley

Акции швейцарского Credit Suisse обрушились на фоне краха американского Silicon Valley Ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.
Финансы
13 марта 2023 г. 20:30
Акции швейцарского Credit Suisse обрушились на фоне краха американского Silicon Valley

Ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи SIX Swiss Exchange.

13 марта акции группы опускалась до 2,1 швейцарского франка за штуку - минимальных за всю историю существования кредитной организации. Падение акций банка происходит на фоне рекордных убытков и массового оттока клиентов.

На прошлой неделе зампредседателя совета директоров и главный инвестиционный директор инвестиционной Harris Associates Дэвид Херро заявил, что компания избавилась от 10% своей доли в Credit Suisse. Harris была крупнейшим и старейшим акционером швейцарского банка.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Пенсионный фонд в Швеции потерял свыше миллиарда долларов после краха SVB
Пенсионный фонд в Швеции потерял свыше миллиарда долларов после краха SVB
13 марта 2023 г. 21:13
Стоимость биткоина выросла на более чем 18%
Стоимость биткоина выросла на более чем 18%
13 марта 2023 г. 19:37
На Нью-Йоркской бирже остановили торги акциями четырех банков
На Нью-Йоркской бирже остановили торги акциями четырех банков
13 марта 2023 г. 19:18
Акции европейских компаний начали резко падать на фоне банковского кризиса в США
Акции европейских компаний начали резко падать на фоне банковского кризиса в США
13 марта 2023 г. 18:57
Истек срок лицензии İnvestAz Asset Management
Истек срок лицензии İnvestAz Asset Management
13 марта 2023 г. 17:55
Стоимость золота выросла более чем на 2%
Стоимость золота выросла более чем на 2%
13 марта 2023 г. 17:15
Азербайджанские финансисты посадят 1 млн деревьев в честь Гейдара Алиева
ФотоАзербайджанские финансисты посадят 1 млн деревьев в честь Гейдара Алиева
13 марта 2023 г. 16:36
В Азербайджане выдано свыше 43 тыс. ипотечных кредитов по гослинии
В Азербайджане выдано свыше 43 тыс. ипотечных кредитов по гослинии
13 марта 2023 г. 16:21
Barclays сэкономит £200 млн из-за приостановки выплат в пенсионную программу
Barclays сэкономит £200 млн из-за приостановки выплат в пенсионную программу
13 марта 2023 г. 15:13
HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося SVB за 1 фунт
HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося SVB за 1 фунт
13 марта 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi