Капитализация Saudi Aramco упала до минимума на фоне ситуации с коронавирусом

Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов в четверг опустились до 33,5 риала за штуку (8,93 долларов США), что является минимальным уровнем с начала обращения на бирже после IPO в декабре 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи Tadawul.

На первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco достигали отметки 38,70 риала за штуку (10,3 доллара США), что тогда приблизило капитализацию компании к 2 трлн долларов США. При текущей цене акции капитализация компании снизилась до 1,78 трлн долларов США.

С середины января котировки акций компании на бирже постепенно снижаются. Сначала фактором выступало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сегодня тревожным фактором для рынка нефти выступает эпидемия пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, в Китае.

"Для Aramco коронавирус - это двойной удар. Дело не только в низких ценах на нефть, но и вероятном снижении добычи в ОПЕК+, которое, наверняка, снова будет происходить главным образом за счет Саудовской Аравии", - объяснил директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.