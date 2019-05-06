Китайские биржи рухнули на 5% после твитов Трампа

Китайский фондовый рынок рухнул на 5% после твитов президента США Дональда Трампа о пошлинах на ряд китайских товаров.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает CNBC.
Акции резко упали в понедельник после повторной эскалации торговой напряженности США и Китая.
Трамп объявил о предстоящем повышении ставок тарифов на китайские товары на $325 млрд.
Индекс Shanghai упал на 5,58% до 2 906,46, в то время как индекс Shenzhen потерял 7,56%. Индекс CSI 300, который отслеживает крупнейшие котировки акций, снизился на 5,84% до 3 684,62.
Индекс CSI 300, который отслеживает крупнейшие котировки акций на материке, снизился на 5,84% до 3 684,62.
Economic DepartmentАвтор новости