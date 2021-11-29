Акции половины компаний после IPO упали ниже цены размещения

Акции половины компаний, которые провели IPO в 2021 году и привлекли более 1 млрд долларов США, торгуются ниже цены размещения, несмотря на устойчивую ситуацию на мировых фондовых рынках.

Акции половины компаний, которые провели IPO в 2021 году и привлекли более 1 млрд долларов США, торгуются ниже цены размещения, несмотря на устойчивую ситуацию на мировых фондовых рынках.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

В их число входят британское приложение для доставки еды Deliveroo, шведский производитель альтернативных продуктов питания Oatly и индийский платежный гигант Paytm. Такие слабые результаты вызывают вопросы относительно оценки компаний крупными инвесторами, такими как SoftBank и Warburg Pincus, а также ведущими андеррайтерами, включая Goldman Sachs Group и Morgan Stanley, отмечает издание.

Первичное размещение акций в 2021 году провели 43 компании, они разместились в Лондоне, Гонконге, Индии и Нью-Йорке. По данным Dealogic, акции 49% из них торгуются ниже цены размещения.

Для сравнения, среди крупных IPO в 2019 году около трети компаний продемонстрировали падение цены ниже уровня размещения через год после выходы на открытый рынок. В 2020 году их доля составляла всего 27%. сообщает "Интерфакс".

Снижение цен бумаг компаний после IPO происходит, несмотря на бурный рост рынка в целом. Так, американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 24% в этом году.

Общий объем IPO в текущем году составил рекордные 330 млрд долларов, по данным Ernst&Young.