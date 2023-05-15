Акции НКО International включены в листинг БФБ

Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) обыкновенные, именные, бездокументарные акции Небанковской кредитной организации ОАО International стоимостью 3 млн манатов включены в листинг в стандартном сегменте рынка.

Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) обыкновенные, именные, бездокументарные акции небанковской кредитной организации (НКО) ОАО International стоимостью 3 млн манатов включены в листинг в стандартном сегменте рынка.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, 3 тыс. новых акций номинальной стоимостью 1 тыс. манатов будут размещены методом открытой подписки.

Дата аукциона будет объявлена на сайте биржи не менее чем за 2 рабочих дня.

Андеррайтером по размещению является ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". При полном размещении акций уставный капитал НКО увеличится на 60% - с 5 до 8 млн манатов.