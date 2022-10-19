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Акции Netflix подорожали на предторгах на 14%

Акции Netflix подорожали на предторгах на 14% Американский стриминговый сервис Netflix по итогам прошедшего квартала увеличил число платных подписчиков на 4% в годовом выражении, до 223 млн, на предторгах акции компании подскакивают в цене на 14%.
Финансы
19 октября 2022 г. 09:25
Акции Netflix подорожали на предторгах на 14%

Американский стриминговый сервис Netflix по итогам прошедшего квартала увеличил число платных подписчиков на 4% в годовом выражении, до 223 млн, на предторгах акции компании подскакивают в цене на 14%.

Как передает Report, это следует из отчетности компании и данных торгов.

При этом чистая прибыль с начала года снизилась на 1,6% в годовом выражении и составила 4,4 млрд долларов.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 9,83 доллара после 9,9 доллара годом ранее. Но выручка компании выросла на 8%, до 23,8 млрд долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Netflix уменьшилась на 2,9% в годовом выражении, до 1,398 млрд долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,1 доллара после 3,2 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период составила 7,926 млрд долларов, уменьшившись в годовом выражении на 0,6%.

В текущем квартале компания прогнозирует рост числа подписчиков до 228 млн.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

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