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Акции Netflix подорожали на 12,5%

Акции Netflix подорожали на 12,5% Акции американского стримингового сервиса Netflix дорожают на постторгах на 12,5% после публикации финансовой отчетности компании и сообщения о повышении цен на тарифные планы.
Финансы
19 октября 2023 г. 10:05
Акции Netflix подорожали на 12,5%

Акции американского стримингового сервиса Netflix дорожают на постторгах на 12,5% после публикации финансовой отчетности компании и сообщения о повышении цен на тарифные планы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют показатели отчетности и данные торгов.

По итогам 9 месяцев чистая прибыль компании выросла в пределах 1%, до 4,47 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 9,9 доллара с 9,83 доллара годом ранее. Выручка за три квартала увеличилась на 5%, до 24,89 млрд долларов.

В третьем квартале чистая прибыль поднялась на 20% в годовом выражении, до 1,677 млрд долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,73 доллара после 3,1 доллара годом ранее, прогноз составлял 3,49 доллара. Выручка компании за отчетный период составила 8,542 млрд долларов, что на 7,8% выше год к году, показатель совпадает с прогнозом рынков.

Количество подписчиков выросло в годовом выражении на 10,8%, до 247,15 млн, рост ускорился до 8,76 млн с 2,41 млн годом ранее.

Сервис объявил о повышении цен на некоторые тарифные планы в США, Великобритании и Франции.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

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